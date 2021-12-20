واشنطن تشعر بـ

2021/12/20 | 23:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، عن "خيبة أمل" جراء الحكم الصادر بحق الناشط المصري، علاء عبد الفتاح، الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

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