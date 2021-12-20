العثور على جثة شاب قضى غرقاً في نهر دجلة وسط العمارة

2021/12/20 | 23:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / عثرت القوات الامنية في ميسان ، اليوم الاثنين، على جثة شاب قضى غرقاً في مياه نهر دجلة وسط مدينة العمارة مركز المحافظة".وذكر بيان لمديرية شرطة ميسان :" ان مفارز ودوريات الشرطة عثرت على الجثة بالقرب من احد الجسور في مدينة العمارة مبينا انه تم التعرف على الجثة ، التي تعود لشاب " من سكنة منطقة حي الرسالة ./انتهى س

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