الحشد الشعبي يحبط تعرضا لـ

2021/12/20 | 23:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن الحشد الشعبي، إحباط تعرض لعصابات داعش الإرهابية شمال شرق ديالى.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجموعة من عناصر فلول “داعش” الإرهابي قامت بشن تعرض على احدى نقاط الفوج الثالث في اللواء 110 بالحشد الشعبي في قرية المعدان في اطراف ناحية السعدية".وأضاف، انه "رغم برودة الطقس في المناطق المفتوحة قوات اللواء 110 في الحشد الشعبي أجبرت عناصر داعش على الفرار بعد ان حاولوا التعرض على قاطع المسؤولية" .

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