2021/12/20 | 23:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية، الاثنين، القبض على شبكة تتاجر بالبشر في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.

وافاد مصدر امني لـNRT عربية، (20 كانون الاول 2021)، بانه "تم تنفيذ واجب مشترك في منطقة الكرادة ببغداد، حسب قرار قاضي تحقيق مكافحة الاتجار بالبشر/ الرصافة، وتم القاء القبض على شبكة تتكون من 7 نساء ورجل واحد، تتاجر بالبشر".

واضاف، ان "من يقود الشبكة هي احدى النساء السبعة".

وتابع، "تم تسليم الشبكة لجهة الطلب لتنال الجزاء العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بعصابة 'خطيرة' في الكرادة تقودها امرأة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بعصابة 'خطيرة' في الكرادة تقودها امرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).