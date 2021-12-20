كلمة الاستهلالية في اللقاء اﻷممي الاستثنائي للأحزاب الشيوعية و العمالية - الحزب الشيوعي اليوناني

2021/12/20 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_اليوناني اﻷ-;-مين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني ذيميتريس كوتسوباسكلمة الاستهلالية في اللقاء اﻷ-;-ممي الاستثنائي للأحزاب الشيوعية و العمالية حول موضوع "التطورات الاقتصادية والسياسية والعسكرية الدولية.



الخبرة المكتسبة من صراع الأحزاب الشيوعية والعمالية والشعوب.



متضامنون مع كوبا وشعب فلسطين وكل الشعوب التي تناضل ضد العقوبات والمكائد والعدوانية الإمبريالية".



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