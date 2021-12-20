نحو تحرير النسوية من الاستعمار وتجديدها - زهراء علي

2021/12/20 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهراء_علي النص أدناه هو خاتمة كتاب زهراء علي، النسوية الإسلامية، الصادر عن دار نشر لافابريك، باريس، ٢-;-٠-;-١-;-٦-;-لا تزال أعمال إدوارد سعيد راسخة الحضور حول الاستشراق (1) الذي أظهر كيف بنيت صورة الشرق القبيحة التي تسيطر عليه الظلامية والتخلف، لصالح صورة الغرب التقدمي، الحديث والمساواتي.



هذا التجسيد للشرق سمح بتبرير الهيمنة الاستعمارية على النساء المسلمات، خاصة حيال مسألة الحجاب، الذي كانت ......





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