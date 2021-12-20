2021/12/20 | 23:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن البرازيلي داني ألفيس، ظهير برشلونة، لن يتمكن من خوض مباراة ريال مايوركا في الليجا، يوم 2 كانون الثاني المقبل.

وانضم ألفيس (38 عاما) إلى برشلونة، الشهر الماضي، في صفقة انتقال حر، لكنه لن يتمكن من خوض أي مباراة رسمية مع الفريق قبل الشهر المقبل.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، كان جمهور برشلونة يُمنّي نفسه برؤية ألفيس خلال مباراة ريال مايوركا، المقرر لها يوم 2 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ولكن، وفقا للوائح الفيفا، لن يتمكن ألفيس من خوض تلك المباراة، وسيبدأ رحلته مع برشلونة، بداية من مباراة ليناريس ديبورتيفو، في دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا، يوم 5 كانون الثاني المقبل.

ويتدرب ألفيس مع برشلونة حاليا بشكل منتظم، وشارك بالفعل مع الفريق خلال مباراة بوكا جونيورز الودية، التي أقيمت على كأس مارادونا، بالمملكة العربية السعودية.

التالي

منذ 6 ساعات

الملكي يزف نبأ ساراً يخص أحد لاعبيه

منذ 6 ساعات

التشكيلة المثالية لكأس العرب 2021

منذ 9 ساعات

تعرف على موعد انطلاق دوري الدرجة الثالثة بكرة القدم

منذ 11 ساعة

تحديد موعد انطلاق دوري الكرة الشاطئية

منذ يوم واحد

تعادل مثير يحسم موقعة ليفربول وتوتنهام

منذ يوم واحد

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ترفض طلبا لنادي تشيلسي

منذ يوم واحد

“كاف” يعقد اجتماعا لمناقشة تأجيل أمم أفريقيا

منذ يوم واحد

العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم رياضي مشترك

منذ يومين

الجزائر تحرز كأس العرب للمرة الأولى في تاريخها

منذ يومين

مقترح لاعتماد العربية لتصبح لغة رسمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لوائح الفيفا تحرم برشلونة من أحد لاعبيه) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لوائح الفيفا تحرم برشلونة من أحد لاعبيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).