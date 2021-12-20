“التحالف العربي” يعلن استهداف مطار صنعاء

2021/12/20 | 23:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن “التحالف العربي” بقيادة السعودية، الاثنين، عن استهداف مطار صنعاء في اليمن بثلاث غارات جوية.وأكد التحالف أنه “وجه ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء”.

وتابع: “ضربات مطار صنعاء تأتي استجابة للتهديد واستخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود”.

وأوضح: “أسقطنا الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء وفقا للقانون الدولي والإنساني”.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن قيادة التحالف العربي طالبت جميع العاملين من المنظمات الدولية والإنسانية بإخلاء مطار صنعاء اليمني على الفور.

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