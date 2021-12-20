ساروا عبر الغابات.. تفاصيل هروب مختطفين أميركيين في هاييتي

2021/12/21 | 00:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة "كريستشن إيد مينيسترز"، الإثنين، ان المبشرين الإثني عشر الذين احتجزوا لأشهر لدى عصابة في هايتي خططوا لهروبهم الأسبوع الماضي، ونجحوا في تنفيذهم بعد أن ساروا كيلومترات طويلة تحت جنح الظلام حاملين أطفالا.

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