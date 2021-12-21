احباط تعرض لداعش في اطراف ناحية السعدية في ديالى

2021/12/21 | 00:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / احبطت قوة من الحشد الشعبي تعرضا داعشيا في اطراف ناحية السعدية بمحافظة ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد ان : قوات اللواء 110 التابعة للحشد الشعبي تمكنت من صد تعرض لداعش الارهابي على احدى نقاط الفوج الثالث التابعة للواء في قرية المعدان في اطراف ناحية السعدية.وأضاف انه تم أجبار عناصر داعش على الفرار بعد ان حاولوا التعرض على قاطع المسؤولية./انتهى3

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