نشأت أكرم يعلق على حلقة أحمد البشير

2021/12/21 | 00:44 - المصدر: بغداد اليوم

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علق نجم المنتخب العراقي السابق نشأت أكرم، الإثنين، على حلقة برنامج "البشير شو".

وقال أكرم في تصريح صحفي: "بسبب برنامج ساخر تعرضت عائلتي للتنمر وتهديدات بالقتل من قبل حسابات داخل وخارج العراق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسيتم ملاحقتهم قانونيا بعد أن تم التعرف على حساباتهم".

واضاف ان "الرد على ما ورد في الحلقة سيكون بالوقت المناسب".

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