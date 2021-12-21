ماذا تنتظر المحكمة الاتحادية لتصديق النتائج؟.. كتلة سياسية تحدد الأسباب عراقياً - عاجل

2021/12/21 | 00:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوقع القيادي في تيار الحكمة هاشم الحسناوي، اليوم الاثنين، تأجيل المحكمة الاتحادية قرار المصادقة على نتائج الانتخابات لحين التوافق السياسي.

وقال الحسناوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المعطيات تشير الى انتظار المحكمة الاتحادية التوافق السياسي لإعلان قرار المصادقة على نتائج الانتخابات".

وأضاف ان "القضايا المقدمة حول نتائج الانتخابات وان كانت بعضها قانوني الا ان الامور ستذهب نحو التأجيل لحين حصول توافق سياسي او معرفة الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة".

ولفت الى ان "المحكمة الاتحادية ستعقد جلسة النظر بالخروقات المقدمة حول نتائج الانتخابات من كتل الفتح والوطنية وغيرها بعد غد الأربعاء فيما تشير كثير التوقعات إلى المضي نحو التأجيل لتلك الجلسة".

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