رئيس الاتحاد الأفريقي موتسيبي يعلن إقامة أمم أفريقيا بموعدها

2021/12/21 | 00:44 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أن النسخة القادمة من بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون ستقام في موعدها بالفترة من 9 يناير المقبل وحتى 6 فبراير 2022.

وقال باتريس موتسيبي في تصريحات لوسائل الإعلام: ‘‘أنا سعيد بما رأيته في البلد المضيف من تحضير لمنافسات كأس الأمم الأفريقية‘‘.وأضاف: “علينا أن نفخر بما تم إنجازه هنا في الكاميرون، نريد أن نظهر للعالم صورة رائعة‘‘.وكانت بطولة بطولة كأس أمم أفريقيا مهددة بالإلغاء بسبب رفض الأندية الأوروبية التخلي عن لاعبيها الأفارقة، فضلًا عن الوضع الأمني المتوتر في الكاميرون، وتأخر إتمام بعض الاستعدادات، ولكن تأكد الآن إقامة البطولة في موعدها.

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