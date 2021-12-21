2021/12/21 | 00:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بالأرقام..



إحصائية بعدد الملقى القبض عليهم بتهم مخدرات خلال 2021 » وكالة الأنباء العراقية

انفوغراف

اليوم, 00:43

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