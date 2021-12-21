2021/12/21 | 01:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: g3NyIn5EgMc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم اليعقوب: القوى السنية والكردية مازالت تؤجل الخلاف الداخلي بحجة بالخلاف السياسي الشيعي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجم اليعقوب: القوى السنية والكردية مازالت تؤجل الخلاف الداخلي بحجة بالخلاف السياسي الشيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).