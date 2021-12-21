مناهضة التطبيع مضمونا وليس شكلا - أحمد بيان

2021/12/21 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بيان نستنكر لحظة الذكرى المشؤومة الأولى ليوم 22 دجنبر 2020، أي مناسبة توقيع التطبيع العلني والمفضوح للنظام مع الكيان الصهيوني سيرا على خطى أنظمة رجعية أخرى.



إنها ذكرى مشؤومة لا تقل إجراما في حق الشعب الفلسطيني عن "وعد بلفور" السيء الذكر (02 نونبر 1917) وعن محطات تطبيع سابقة من طرف الأنظمة الرجعية.



كثيرا ما يمارس التضليل دون أن ينتبه إلى ذلك، علما أن هناك من يمارس التضليل عن وعي، أي عن اقتناع وسبق ا ......





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