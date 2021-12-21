حكاية فلسطينية: الأحمر، الأسود، الأخضر والأبيض - نبيل عودة

2021/12/21 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة كانت تلك أيام خير وطيبة، وجوه تفيض بالوداعة، نفوس مفعمة بالود.



عادات مليئة بالنخوة.



الكذب لا مكان له بين الناس.



الأقاويل غريبة عن بني البشر.



ربما بشر أيام زمان ليسوا كبشر اليوم؟ صحيح ان هذا القول فيه الكثير من الإجحاف، وربما بعض الإثم، وبعض الإثم عسير الحساب.



لكن المصيبة التي ألمت بالمختار وأبناء عائلته جعلته يعيد التأمل فيما جرى، يراجع حساباته، يتمحّص بانتباه كل ما مر عليه وما يمر.



يحاول ان يتعلم ......





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