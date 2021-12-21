إطلاق سراح إحدى الرهينتين اللتين احتجزهما مسلح بباريس

2021/12/21 | 02:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الفرنسية، مساء الاثنين، أن رجلا يحمل سكينا كان يحتجز امرأتين داخل متجر في باريس منذ فترة بعد الظهر، قد أطلق سراح إحداهما.

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