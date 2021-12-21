زلزال بقوة 6.2 يضرب كاليفورنيا الأمريكية

2021/12/21 | 02:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعضرب زلزال بقوة 6.2 درجة، المنطقة على بعد 38 كم غربي بتروليا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع "الساعة 20:10 بتوقيت غرينتش الاثنين.وبحسب الهيئة الأمريكية، تم تحديد مركز الزلزال على وقع عمق 9.3 كم، عند التقاء دائرة عرض 40.315 درجة شمالا وخط طول 124.739 درجة غربا.وقالت المراكز الأمريكية للتحذير من موجات المد العاتية إنه من غير المتوقع حدوث تسونامي.ولم يتم الإعلان عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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