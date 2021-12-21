تأمين الحدود العراقية مع سوريا

2021/12/21 | 03:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي أهم الإجراءات الحكومية لتأمين الحدود العراقية مع سوريا؟

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