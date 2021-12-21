2021/12/21 | 03:19 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ما هي أهم الإجراءات الحكومية لتأمين الحدود العراقية مع سوريا؟
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأمين الحدود العراقية مع سوريا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأمين الحدود العراقية مع سوريا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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