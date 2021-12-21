"غيرت موازين القوى".. تعرف على قدرات طائرة F 35 القتالية

2021/12/21 | 04:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسرعة 1.6 ماخ (1200 ميل في الساعة) تحلق المقاتلة الأكثر "شراسة في العالم" فوق قاعدة جوية أميركية ضمن طلعة تدريبية لطياري F-35 لايتنينغ (برق)2، التي تضمن "أن الولايات المتحدة تمتلك السماء، ولا تشاركها" بحسب فيديو نشره الجيش الأميركي مؤخرا على تويتر.

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