القاهرة تعلق على موقف واشنطن من أحكام السجن بحق ناشطين مصريين

2021/12/21 | 06:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، التي تناول فيها أحكام سجن طالت ناشطين مصريين.

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