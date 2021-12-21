أوميكرون يضرب بريطانيا.. وجونسون يواجه انتقادات

2021/12/21 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاول العلماء البريطانيون دفع رئيس وزراء بلادهم لاتخاذ تدابير أكثر صرامة لإبطاء العدد الكبير من الإصابات الجديدة التي تسجلها المملكة المتحدة، لكن رئيس الوزراء البريطاني، الذي يتعرض للانتقاد من محاور عدة مرتبطة بالفيروس، قال إنه "لن تتغير أية قواعد في الوقت الراهن" في الوقت الذي تمر به البلاد بموسم العطلات.

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