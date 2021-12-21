السعودية.. تفاعل على ما قدمه الأمير عبدالعزيز بن فهد لمصاب حادث مشهور السناب محمد الشمري

2021/12/21 | 07:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للأمير عبدالعزيز، نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبدالعزيز، وما قدمه ليوسف العنزي، المصاب في حادث مشهور سناب شات، محمد الشمري.

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