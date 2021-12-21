السعودية تتبرأ من

2021/12/21 | 07:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السفارة السعودية في الولايات المتحدة، الثلاثاء، إن "الإرهابي المحتمل" الذي قبضت عليه السلطات الأميركية، في ولاية أريزونا، أواخر الأسبوع الماضي، "ليس مواطنا سعوديا".

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