2021/12/21 | 07:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أدنوك للتوزيع الإماراتية عن افتتاحها أحدث محطات التوزيع في السعودية والتي تعتبر "أول محطة تقدم كافة الخدمات العصرية التي توفرها الشركة، مثل خدمات التزود بالوقود ومتاجر التجزئة، حيث تضم المحطة متجر واحة أدنوك ومركز غسيل السيارات

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