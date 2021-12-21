بأقل من 5 شهور.. مصر تجمع 127 مليون دولار ضرائب على العقارات

2021/12/21 | 07:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول بوزارة المالية عن تحصيل أكثر من 2 مليار جنيه (127.4 مليون دولار) ضرائب عقارية في أقل من 5 شهور.

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