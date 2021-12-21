"المرصد": مقتل 3 سوريين حرقا في إزمير التركية بدوافع عنصرية

2021/12/21 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن ثلاثة شبان سوريين لقوا مصرعهم "حرقا بالبنزين" على يد مواطن تركي قبل أكثر من شهر.

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