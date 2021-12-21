الأرجنتين تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد

2021/12/21 | 08:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في الأرجنتين بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة جديدة يوميا في الآونة الأخيرة، أي بمتوسط يبلغ أربع إلى خمس مرات أكثر من الشهر الماضي، وفقا لتقرير نشرته وزارة الصحة.

وتأتي هذه الزيادة التدريجية والمتواصلة في عدد الإصابات على خلفية انتشار المتحورة أوميكرون التي اكتُشِفت الإصابة الأولى به في الأرجنتين في 6 كانون الأول لدى مسافر عائد من جنوب إفريقيا.

ولم تنشر وزارة الصحة أرقاما حديثة حول مدى انتشار الإصابات بالمتحورة أوميكرون على الصعيد الوطني، لكنها أعلنت في منتصف كانون الأول عن 4 إصابات مؤكدة بهذه المتحورة في محافظة كوردوبا.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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