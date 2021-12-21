حكمة الحمير - سامي الذيب

2021/12/21 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_الذيب ﻛ-;-ﺎ-;-ﻥ-;- ﻳ-;-ﺎ-;- ﻣ-;-ﻜ-;-ﺎ-;-ﻥ-;- ...



ﻓ-;-ﻲ-;- ﺃ-;-ﺣ-;-ﺪ-;- ﺍ-;-ﻹ-;-ﺳ-;-ﻄ-;-ﺒ-;-ﻼ-;-ﺕ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻌ-;-ﺮ-;-ﺑ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﻣ-;-ﺠ-;-ﻤ-;-ﻮ-;-ﻋ-;-ﺔ-;- ﻣ-;-ﻦ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺤ-;-ﻤ-;-ﻴ-;-ﺮ-;-،ﻭ-;-ﺫ-;-ﺍ-;-ﺕ-;- ﻳ-;-ʌ ......





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