تقرير: السعودية مستهدفة من تجار المخدرات في الشرق الأوسط

2021/12/21 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من القوانين الصارمة في السعودية ضد تجارة المخدرات والكحوليات، إلا أن المملكة تحولت إلى وجهة مفضلة لباعة العقاقير المخدرة، وخاصة حبوب الكبتاغون، بحسب تقرير لموقع Foreign Policy الأميركي.

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