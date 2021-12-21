2021/12/21 | 08:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وعد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كلا من الاتحادات الأعضاء الـ211 بالحصول على 19 مليون دولار إضافي يدفع على مدى أربعة أعوام، في حال تم إقرار مشروع إقامة كأس العالم كل سنتين.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كأس العالم كل عامين..



الفيفا يتعهد بمنح مبلغ ضخم لكل اتحاد حال إقرار المشروع المركز الخبري الوطني.

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