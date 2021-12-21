البنتاغون: حوالي 100 عسكري أمريكي تورطوا بنشاط متطرف العام المنصرم

2021/12/21 | 08:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن تورط حوالي 100 من العسكريين الأمريكيين في نشاطات متطرفة خلال العام المنصرم.وجاء في تقرير، حول مكافحة التطرف الداخلي، نشرته الوزارة أمس الاثنين: “حددت الوزارة، عدد […]

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