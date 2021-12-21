كوريا الجنوبية تسجل حالة إصابة إضافية بإنفلونزا الطيور شديدة الخطورة

2021/12/21 | 08:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية، أمس الاثنين، تسجيلها حالة إصابة إضافية بإنفلونزا الطيور شديدة الخطورة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد.وقالت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية إنه تم الإبلاغ عن […]

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