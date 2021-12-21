ماذا حدث لسعر صرف الليرة التركية أمام الدولار عقب خطاب أردوغان الاثنين؟

2021/12/21 | 08:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبط سعر صرف الليرة التركية بتداولات الاثنين إلى مستويات متدنية جديدة، قبل إدلاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بكلمة تناول فيها الاقتصاد في بلاده.

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