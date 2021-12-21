هزة أرضية تضرب ’دربندخان’ في محافظة السليمانية

2021/12/21 | 08:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية بقوة 3،5 درجة في بحيرة دربندخان بمحافظة السليمانية.

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وقالت الوزارة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه إن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت حدوث هزة أرضية، هذا اليوم جنوب بحيرة دربندخان من محافظة السليمانية".

وأضافت، أن "الهزة الارضية سجلت عند الساعة 04:14:23 من فجر هذا اليوم حسب التوقيت المحلي، حيث بلغت قوتها (3،5) درجة".

ودعت الهيئة، "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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