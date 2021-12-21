ولاية أمريكية تعلن تسجيل أول وفاة بـ”أوميكرون”

2021/12/21 | 09:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ افادت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية نقلا عن مسؤولي الصحة بمقاطعة هاريس بأن مسؤولي الصحة بولاية تكساس أعلنوا يوم الاثنين تسجيل أول وفاة بمتحور “أوميكرون”.وأضافت الشبكة أنه يُعتقد أن هذه أول حالة وفاة مسجلة بـ”أوميكرون” في الولايات المتحدة.وأصبحت “أوميكرون” المتحورة المهيمنة في الولايات المتحدة، إذ تمثل 73.2 في المائة من الإصابات الجديدة […]

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