الدوري الأميركي للمحترفين.. أكثر من 100 لاعب في العزل بسبب كورونا

2021/12/21 | 09:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل ما يقرب من 100 لاعب من الدوري الأميركي للمحترفين "أن بي إيه"، في العزل، تطبيقا لبروتوكولات الصحة والسلامة الخاصة بفيروس كورونا في الدوري، وذلك بشهر ديسمبر فقط، حسبما أفادت ESPN، الاثنين.

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