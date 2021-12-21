للمرة الأولى منذ 2019.. اليابان تنفّذ حكم الإعدام بثلاثة أشخاص

2021/12/21 | 09:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

نفّذت اليابان، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام بثلاثة أشخاص محكوم عليهم بهذه العقوبة، حسب ما نقلت ‏وسائل إعلام محلية عن مصادر في وزارة العدل ومصادر أخرى.



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واتصلت وكالة "فرانس برس" بالوزارة التي لم تؤكد هذه المعلومات على الفور.



وعمليات ‏الإعدام هذه هي الأولى في البلاد منذ كانون الأول (ديسمبر) 2019 ومنذ أن تولى رئيس ‏الوزراء فوميو كيشيدا السلطة أوائل تشرين الأول (أكتوبر).‏

ولم تعلن وسائل الإعلام المحلية عن هوية الأشخاص الذين تم إعدامهم.



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وأعدمت اليابان ثلاثة سجناء في العام 2019 و15 في العام 2018 من بينهم 13 من طائفة أوم ‏شينريكيو التي نفذت هجوما داميا بغاز السارين عام 1995 استهدف مترو أنفاق طوكيو.‏

واليابان حيث ينتظر أكثر من 100 سجين تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، هي واحدة من الدول ‏المتقدمة القليلة التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام.



وعادة ما تنفّذ عمليات الإعدام بعد فترة طويلة ‏من النطق بالحكم، وتكون شنقا.‏

ومدى عقود، كانت السلطات تبلغ السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بأنهم سيعدمون قبل ساعات ‏فقط من التنفيذ.‏

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