2021/12/21 | 09:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد عضو مجلس النواب السابق عباس صروط، اليوم الثلاثاء، السبب الرئيسي لتحول موقف بعض الكتل السياسية من تشكيل حكومة الأغلبية السياسية.

وقال صروط في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "أغلب الكتل السياسية غيرت موقفها بشأن دعم مبدأ تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعد اعلان نتائج الانتخابات نظراً لاقتضاء مصلحة هذه الكتل".

وأضاف، أن "نتائج الانتخابات جائت مخالفة لحسابات بعض الكتل السياسية حيث لم تكن في صالحها لذلك غيرت موقفها ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا غيرت بعض الكتل موقفها بشأن حكومة الأغلبية والتوافقية؟ .. نائب سابق يجيب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا غيرت بعض الكتل موقفها بشأن حكومة الأغلبية والتوافقية؟ .. نائب سابق يجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).