القبض على شخصين بتهمة حيازة مخدرات وسرقة وتسليب

2021/12/21 | 09:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ القت استخبارات النجف القبض على شخصين بتهمة حيازة مخدرات وسرقة.وأشار مصدر امني الى ان “ استخبارات المحافظة القت القبض على متهم بالسرقة والتسليب في الكوفة وبحوزته 35 غراما من مادة الكرستال و ادوات تعاطي.واضاف ان " قسم مخدرات النجف داهم منزلا في حي النصر ، شمال المحافظة، والقى القبض على متهم وفق المادة ٢٨ مخدرات ، بحوزته ٥٠ غراما من الكريستال ./انتهى.

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