صحف الثلاثاء تتابع دعوى الطعن بالغاء نتائج الانتخابات وتشكيل التحالفات الجديدة والمتحور اوميكرون

2021/12/21 | 09:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء دعوى الطعن بالغاء نتائج الانتخابات وتشكيل التحالفات الجديدة والمتحور اوميكرون.صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت انه وتزامنا مع موعد جلسة المحكمة الاتحادية للنظر في دعوى الطعن بإلغاء نتائج الانتخابات، المقرر انعقادها يوم غد الاربعاء، يواصل ممثلو قوى الاطار التنسيقي اجتماعاتهم الدورية للبحث عن تشكيل التحالفات الجديدة، .وكشف الاطار التنسيقي عن زيارة مرتقبة الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في الحنانة بمحافظة النجف الاشرف، مشيرا الى ان قوى الاطار سيجتمعون أيضا مع القوى السياسية الأخرى لبحث موضوع تشكيل الحكومة.الصحيفة نقلت عن عضو الاطار، حامد الموسوي، قوله “: ان “الاطار التنسيقي يناقش معايير ترشيح رئيس الوزراء المقبل، لكن دون التطرق الى اسماء او شخصيات معينة، وعليه سيكون ترشيح شخصية رئيس الوزراء بعد حسم ملف نتائج الانتخابات “.واضاف ان “ الاطار التنسيقي وضع آليات ومعايير لاختيار شخصية رئيس الوزراء للحكومة المقبلة”، مبينا ان “ قوى الاطار التنسيقي بصدد ارسال وفود تفاوضية الى الكتل السياسية، ومنها زيارة قريبة لوفد من قوى الاطار الى زعيم التيار الصدري قبل الشروع بزيارات مماثلة مع قوى اخرى “.واوضح ان “ مجمل الحوارات التي ستجريها وفود الاطار لا تعني اننا قد نتخلى عن دعوى الطعن لدى المحكمة الاتحادية، وستبقى الهدف الرئيس مع التزامنا بما ستقرره وتفصل به المحكمة الاتحادية “.واشارت الصحيفة الى ان ذلك ياتي بعد تأكيد حركة حقوق عدم ترشيح قوى الاطار التنسيقي اي شخصية جديدة لمنصب رئيس مجلس الوزراء حتى الآن.وقال المرشح عن حركة حقوق، المنضوية في الاطار التنسيقي عباس العرداوي “: ان “ لا توجد حتى الآن حوارات حول تشكيل الحكومة الجديدة او الشخصيات المطروحة لشغل المنصب الحكومي “، مشيرا الى ان “ الاطار التنسيقي لم يرشح رسميا اي شخصية لحد الآن، بسبب وجود اخفاق واضح في معالجة النتائج وطمأنة الشركاء”.واضاف ان “الاطار التنسيقي لم يتطرق الى اي حديث عن تسوية الامر، او حصول تفاهمات حول تشكيل الحكومة المقبلة “، مبينا ان “ المتظاهرين ينتظرون اعلاناً رسمياً من قبل الحكومة بالاستجابة الى مطالبنا، وقد ثبت لدينا ان هناك تغييرا في الصناديق”.واوضح ان “حالة رفض للنتائج جاءت بشكل علني والمطالبة بالعد والفرز اليدوي، لان الجماهير الناخبة تقف مع مرشحيها، وتريد ان تحافظ على اصواتها، ووقوفها في حالة اعتصام لإيصال الصوت الى المفوضية.صحيفة الصباح تابعت موضوع المتحور اوميكرون وقالت ان وزارة الصحة عبرت عن خشيتها من حصول شح باللقاحات في حال انتشار اوميكرون الذي لايزال يجتاح دول العالم بسرعة.ونقلت عن مدير تعزيز الصحة الدكتور هيثم العبيدي قوله": ان "المتحور الجديد لكورونا يجتاح العالم بسرعة، حيث انتشر في قرابة 90 دولة وبنسب عالية جدا بسبب العدوىالسريعة".واوضح ان "الدول المتقدمة التي وصلت الى نسبة جيدة بمعدل التطعيم لم تكن بمأمن من انتشار اوميكرون، بل العكس تحولت بعض الدول الى بؤرة للفيروس ومنها بريطانيا التي تفشى بها بنسبة 60 % من الاصابات، وحل محل سلالة الدلتا واخذ يشكل خطورة كبيرة مع ارتفاع حالات دخول المستشفيات للعناية المركزة، وانتشاره الواسع بين الاطفال من 6 اعوام فما فوق".واكّد أن "اخذ جرعتين من اللقاح يقي من المتحور الجديد، وهما كافيتان للذين هم اقل من 60 عاماً وبامكانهما تخفيف خطر الاصابة وتحويلها من حالات شديدة الى متوسطة او خفيفة وتعطي مناعة قد تصل بين80 – 85 %، مع الحرص على الجرعة التعزيزية الثالثة التي تعطى لفئات الاختطارالعالي".ونبه العبيدي الى "ضرورة عدم الاعتماد على الموقف الوبائي الحالي بالاصابات لانه لا يعد مؤشراً لمناعة المجتمع من الاصابة بالمتحور الجديد، وحتى لو كانت نسبة الاصابات قليلة فمن الضروري الاستفادة من هذه المدة بزيادة اعداد الملقحين، لأن المنافذ غير مزدحمة، ولتفادي الزخم الذي يحصل عند دخول الفيروس وتصاعد نسب العدوى والاصابات الى الآلاف ما يؤدي الى شح اللقاحات".صحيفة الزمان تابعت الموقف الوبائي لكورونا وقالت ان وزارة الصحة،‮ رهنت ‬منع احتفالات اعياد الميلاد‮ ‬،‮ ‬بالموقف الوبائي‮ ‬الذي‮ ‬يؤشر حاليا استقرارا بمستوى اصابات كورونا،‮ ‬مؤكدة عدم تسجيل العراق اصابات بمتحور اوميكرون‮ .‬واوضح مـديـر الـصـحـة الـعـامـة بالوزارة رياض الحلفي‮ ‬في‮ ‬تصريح امس إن‮ (‬أوميكرون‮ ‬يتكاثر في‮ ‬خلايا القصبات الهوائية للمصاب أكثر من متحور دلتا بأضعاف،‮ ‬وفق المعلومات الاولـيـة التي‮ ‬افصحت عنها منظمة الـصـحـة الـعـالمـيـة‮)‬،‮ ‬.واشار الى (‬عـدم وجـود أيـة توصيات أو قـرار بمنع الاحتفالات بأعياد رأس الـسـنـة المـيـلاديـة،‮ ‬ولاسيما ان هذا الامر مرهون بالموقف الوبائي‮ ‬الذي‮ ‬يشهد استقرارا بمستوى الاصابات اليومية‮)‬،‮ ‬مؤكدا‮ (‬عدم رصد اي‮ ‬اصابة بمتحور اوميكرون حتى الان داخل البلاد‮)‬،‮ ‬.وتابع ان‮ (‬الــوزارة مـا زالـت تطالب المــســافــريــن الــقــادمــين عـبـر المــطــارات بمسحةبي‮ ‬سي‮ ‬ار،‮ ‬ويجب أن تكون قبل‮ ‬72 ‮ ‬ساعة من السفر‮)‬،‮ ‬لافتا الى‮ (‬تــجــاوز أعـــداد المـلـقـحـين بـالـجـرع الــثــلاث‮ ‬،عـتـبـة ثـمـانـيـة مـلايـين مـواطـن،‮ ‬ونـأمـل تطعيم أكـثـر مـن مئة الـف‮ ‬يومياً‮ ‬للوصول إلـى أكثر مـن‮ ‬10 ‮ ‬ملايين ملقح حتى نهاية العام الجاري‮)./انتهى ‬

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحف الثلاثاء تتابع دعوى الطعن بالغاء نتائج الانتخابات وتشكيل التحالفات الجديدة والمتحور اوميكرون) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحف الثلاثاء تتابع دعوى الطعن بالغاء نتائج الانتخابات وتشكيل التحالفات الجديدة والمتحور اوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).