2021/12/21 | 09:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، على الرغم من استمرار قلق المستثمرين بشأن الانتشار السريع لمتغير فيروس كورونا أوميكرون على مستوى العالم، مما دفع الدول إلى التفكير في المزيد من القيود التي من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسعار النفط وسط قلق المستثمرين من تفشي أوميكرون المركز الخبري الوطني.

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