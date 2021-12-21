2021/12/21 | 09:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يعرّضك ارتفاع ضغط الدم، الملقب بـ “القاتل الصامت”، لخطر أكبر للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.ولن يدرك الكثير من الناس أنهم مصابون بالحالة، لعدم ظهور أي أعراض تقريبا.ويعد تغيير نظامك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خضار يمكن تناولها كل يوم لخفض ضغط الدم! المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خضار يمكن تناولها كل يوم لخفض ضغط الدم!) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خضار يمكن تناولها كل يوم لخفض ضغط الدم!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).