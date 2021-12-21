2021/12/21 | 09:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الحشد الشعبي، إحباط تعرض لعصابات داعش الإرهابية شمال شرق ديالى.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مجموعة من عناصر فلول داعش الإرهابي قامت، ليلة أمس الاثنين، بشن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يحبط تعرضا ارهابيا شمال شرق ديالى المركز الخبري الوطني.

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