الصحة العراقية تحذر من خطورة “أوميكرون” وشح اللقاح

2021/12/21 | 09:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عـبـرت وزارة الـصـحـة عــن خـشـيـتـهـا من حصول شح باللقاحات في حـال انتشار المتحور “اوميكرون” الـذي لايـزال يجتاح دول العالم بــســرعــة.وقـــال مــديــر تــعــزيــز الـصـحـة في الوزارة هيثم العبيدي في تصريح صحفي ان […]

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