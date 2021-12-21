تسجيل هزة أرضية بقوة 3،5 درجة في السليمانية

2021/12/21 | 09:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد سجلت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية، اليوم الثلاثاء، جنوب بحيرة دربندخان من محافظة السليمانية.وجاء في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الهزة الارضية سجلت عند الساعة 04:14:23 من فجر هذا اليوم حسب التوقيت المحلي، وبلغت قوتها (3،5) درجة حيث تبعد (26)كم جنوب بحيرة دربندخان من …

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