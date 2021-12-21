اليابان تنفذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين لأول مرة منذ عامين

2021/12/21 | 09:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعدمت اليابان، اليوم، ثلاثة مدانين، لتكون هذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها عقوبة الإعدام في عهد حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وأول عملية إعدام في البلاد منذ نحو عامين.وقالت وكالة […]

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