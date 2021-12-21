2021/12/21 | 09:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الثلاثاء، تسجيل هزة ارضية بقوة 3،5 درجة جنوب بحيرة دربندخان في محافظة السليمانية باقليم كردستان.وقالت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “مراصدها الزلزالية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السليمانية..



هزة ارضية تضرب بحيرة دربندخان المركز الخبري الوطني.

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