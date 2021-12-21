2021/12/21 | 09:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تحدث محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، الثلاثاء، عن تجربة جديدة تم تطبيقها في المحافظة، في إطار إدارة الدوائر والمؤسسات فيها.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الخفاجي في حوار أجراه الزميل أحمد ملال طلال تابعه "ناس"، (21 كانون الاول 2021): "أجرينا في محافظة ذي قار تجربة جديدة تمثلت بقتح باب الترشح في كل وحدة إدارية بالمحافظة أُقيل مديرها، وشكلنا لجنة متخصصة في المحافظة لاستقبال طلبات الترشيح، واللجنة اختارت المرشحين وفق المعايير المحددة".

وأضاف، "محافظة ذي قار تشهد تظاهرات مطلبية الآن، ومطلبها الرئيس هو توفير فرص عمل للشباب؛ خاصة وأن المحافظة متميزة بارتفاع نسب البطالة وتراكم أعداد الخريجين".

وبين، أنه "بإلغاء مجالس المحافظات، أصبحت الرقابة الشعبية على نطاق أوسع، وأصبح المسؤول يتلقى أسئلة عديدة يومياً بشأن عمله من قبل الشارع والجهات الشعبية الرقابية".

إقرأ/ ي أيضاً: محافظ ذي قار ينفي تقديم استقالته

ما قضية "الاستقالة"؟

الخفاجي وفي رده بشأن الأنباء التي تحدثت عن "استقالته"، قال: "ظهرت شائعات في وسائل التواصل تتحدث عن نبأ تقديمي استقالة، والحقيقة لا أعرف مصدر هذه الشائعات ومن يقف خلفها..



لذا نفيت هذا الخبر".

واضاف محافظ ذي قار بهذا الصدد: "في ذي قار..



توجد شخصيات طامعة بمنصب المحافظ، ويوجد رجال أعمال فاسدين يحاولون استغلال المنصب لأمور ومصالح مادية، ويوجد متضررون من إدارة المحافظ الحالي، كوني ابعدت مسؤولين سابقين عن مناصبهم، وتكون قد التقت مصالح هؤلاء جميعاً في إطلاق هذه الحملة في وسائل التواصل".

إقرأ/ ي أيضاً: متظاهرون غاضبون يغلقون دائرة الصحة وشركة النفط في ذي قار (صور)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخفاجي يتحدث عن تجربة جديدة في إدارة ذي قار.. من روّج قضية ’الاستقالة’؟) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخفاجي يتحدث عن تجربة جديدة في إدارة ذي قار.. من روّج قضية ’الاستقالة’؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).